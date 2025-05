Duvnjak za SK: Volio bih da Dinamo osvoji titulu, ali ni protiv nas im neće biti lako

Podijeli :

NK Varaždin

Nedjelja dolazi kao onaj 'šlag na tortu' cijele ove sezone HNL-a. Napokon ćemo saznati tko će uzeti titulu prvaka Hrvatske, jer - netko ipak mora.

Iako će Hrvatska dobiti najgoreg prvaka ikad, prvenstvo se mora završiti tako da netko ipak podigne taj pehar. Svi potencijalni prvaci igraju u istom terminu – u nedjelju od 17 sati. Sve će oči biti uprte na ono što se događa u Maksimiru, na Rujevici i Šubićevcu. Hajduk gostuje kod Šibenika, Rijeka će ugostiti Slaven Belupo, dok će Dinamo ključnu utakmicu sezone odigrati protiv Varaždina.

U te nedjeljne okršaje Dinamo i Rijeka ulaze sa 62 boda, dok Hajduk ima dva boda manje. Ali, u različitim scenarijima, svi imaju priliku postati prvaci. Uz borbu za titulu, pratit će se i borba za Europu. Tu su kandidati Varaždin, Slaven Belupo te Istra. Okršaj u Maksimiru tako nam donosi i borbu za prvaka i borbu za Europu. Za jednog veznjaka, ta će utakmica biti zaista posebna. Tomislav Duvnjak dijete je Dinama, iz Maksimira je otišao prije tri godine nakon što je tamo proveo čak 12 godina. Put ga je iz Zagreba prvo odveo u Istru pa je zaigrao i na posudbi za drugoligaša Sesvete, a zatim se ‘skrasio’ u Varaždinu.

Sada je igrač Varaždina, a upravo je protiv Varaždina upisao svoj debi u HNL-u za Dinamo 2020. godine, tada su Plavi slavili 2:0, i to također u posljednjem, 36. kolu prvenstva, koje ipak nije bilo toliko neizvjesno kao ove sezone. Duvnjak se javio za Sport Klub da nam kratko prokomentira svoja očekivanja od tog okršaja.

“Protiv Dinama će biti sigurno teško, a neće ni njima biti baš lagano jer ovise sami o sebi, kao i mi. Ovisi kako će ići utakmica, u kojem smjeru, sigurno da će oni imati dodatan pritisak, čak više nego mi”, rekao je Duvnjak.

Varaždin je i dalje u borbi za Europu. Mogu li Varaždinci ostvariti taj cilj?

“Mi se borimo za Europu i to četvrto mjesto i nema tu puno pametovanja. Nismo praktički ove sezone nikome dopustili da nam zabija puno golova, druga smo najbolja obrana lige, igramo dopadljiv nogomet. Možda smo čak malo i u sjeni Istre i Belupa kao hit momčadi, nas se malo manje spominje. Sezona je luda i neizvjesna.

Bit će stvarno neizvjesno. Svi će biti na terenu, ali sigurno će nekima biti to u glavama i na terenu će se sigurno javljati što se događa u drugim utakmicama. Realno, pratit će se na klupama rezultati drugih utakmica. Sigurno da je to stresnije, treba se fokusirati na utakmicu i to je to. Možda bi čak bilo i bolje da se ne spominje ništa na terenu dok traje utakmica.”

Čitao sam da imamo najveće šanse za ući u Europu, ali na kraju tu smo svi, i Istra i Belupo. Istra po meni igra možda i najljepši nogomet otkako je došao trener Garcia. Mi smo pokazali da možemo sa svima igrati i nositi se, na kraju krajeva.”

Varaždin je zadnji poraz upisao protiv Rijeke prije više od mjesec dana.

“Da, izgubili smo u 94., Menalo je dao gol, s tim da smo mi imali igrača više u toj utakmici na Rujevici. Rijeka je tad dobro izgledala, čak bih se usudio reći da nam je Rijeka bila možda i najteži protivnik što se tiče ta tri kluba koja se bore za prvaka.”

Prokomentirali smo tu ludu borbu za titulu i neizvjesnu završnicu.

“Ja bih volio da Dinamo osvoji prvenstvo jer sam dijete Dinama, tu sam odrastao, prošao cijelu nogometnu školu. Čak sam i debitirao baš protiv Varaždina prije pet godina i slavio prvenstvo na Maksimiru to zadnje kolo. I sada se nakon pet godina vraćam kao protivnik koji se bori za Europu. Dinamo je imao jako puno kikseva, ali uspjeli su se vratiti. Eto kiksali su zadnje i protiv Lokomotive. Rijeka mi nekako tu možda izgleda najbolje i najopuštenije, Hajduk u nekim kombinacijama i ludoj završnici, njima se baš puno toga mora poklopiti, ali imaju i najbolji omjer.”

Kako će biti opet vratiti se na Maksimir, sada u ovoj ulozi protivnika koji potencijalno može Dinamu ‘oduzeti titulu’?

“Ja gledam prvenstveno sebe i igrač sam Varaždina tako da je to nekako sve strogo poslovno. Bit će sigurno super svima, rasprodan je cijeli stadion, bit će zabavno”, zaključio je Duvnjak.