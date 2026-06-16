Durdov se oprostio od Hajduka: ‘Žao mi je što je priča završila na valu glupih i lažnih priča’

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Robert Matić, Miro Gabela / hajduk.hr

Mladi hrvatski reprezentativac Bruno Durdov napušta Hajduk i prelazi u poljski Gornik Zabrze koji će ove godine igrati u pretkolu Lige prvaka.

18-godišnji Kaštelanin iz Splita odlazi za oko dva i pol milijuna eura, a nakon toga se objavom na Instagramu oprostio od svog prvog kluba u profesionalnoj karijeri.

“Nakon 12 nevjerovatnih godina, vrijeme je da se rastanem s najdražim klubom. Previše lipih uspomena i slika mi se veže za ovo posebno misto i hvala svim ljudima u klubu koji su učinili da mi to mjesto postane dom.

Najviše hvala mojim najboljim suigračima i fizioterapeutima s kojima sam provodia najviše vrimena i koji su, u svim mojim najtežim trenutcima, bili tu da mi podignu glavu. Mislim da sam morao i mogao dati puno puno više i ostaviti veći trag, ali na kraju odlazim ponosan jer znam da su se svi moji snovi pretvorili u stvarnost, baš tu gdje sam kao mali sanjao da se to desi.

Privilegija je bila živit san svakog diteta iz Dalmacije i ponos koji se ne može opisat… Zabit pred punim Poljudom, proslavit gol, dobit Dinama na Maksimiru i zaigrat s Idolom je ispunjenje svih mojih snova. Sada odlazim prema nekim novim izazovima i ciljevima, ali svi moji snovi ostaju bas tu na najdražem mjestu, na Poljudu.

Žaj mi je šta je moja epizoda u Hajduku završila i što odlazim na valu nekih glupih i lažnih priča ali neka moja karijera priča za mene, a ja znam da ce pričat puno. HŽV!!!”