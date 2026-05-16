Dugopolje slavilo protiv Sesveta i dodatno zakompliciralo bitku za naslov u Prvoj NL

16. svi 2026
Dugopolje je slavilo s 2:1 protiv Sesveta u 31. kolu SuperSport 1. nogometna liga. Pogotke za sastav iz dalmatinskog zaleđa postigli su Josip Balić i Mate Antunović, dok je jedini strijelac za Sesvete bio Ivan Šaranić.

Uoči posljednja dva kola borba za naslov potpuno se zakomplicirala jer čak četiri kluba još uvijek imaju priliku završiti sezonu na prvom mjestu. Vodeći je Rudeš s 59 bodova, nakon čega slijede Cibalia, Sesvete i Dugopolje s po 54 boda. Na dnu ljestvice za ostanak strepe Croatia Zmijavci, koja ima 29 bodova, te Jarun i Orijent 1919 s po 32 boda.

Velika nepoznanica ostaju ambicije klubova vezane uz ulazak u najviši rang hrvatskog nogometa. Prema informacijama koje kruže, upravo je Rudeš jedini organizacijski spreman za prvoligaško natjecanje. Momčad koju vodi Alen Peternac već u idućem kolu može potvrditi naslov prvaka i osigurati promociju, dok će se Rudeš i Sesvete susresti u međusobnom dvoboju posljednjeg kola.

