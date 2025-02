Doznali smo hoće li Cannavaro dobiti otkaz ako Dinamo ne pobijedi Hajduk u nedjelju te je li Sopić bio opcija

Podijeli :

Guliver Image

Na Maksimiru baš nitko ne spava mirno, a nakon što je Dinamo ispao od Osijeka u četvrtfinalu domaćeg Kupa, mnogi su uvjereni kako Fabio Cannavaro neće još dugo ostati na klupi Modrih.

Nakon gostujućeg poraza u HNL-u od Rijeke (4-0) te domaćeg poraza od Osijeka u Kupu (0-1) malo je reći kako je kriza poprilično uhvatila nogometaše Dinama i stručni stožer.

Iz krugova bliskih čelnicima Dinama te treneru Cannavaru doznajemo kako talijanski stručnjak ima punu podršku te kako nikome ne pada na pamet da ga do kraja sezoni – smjeni. Kako doznajemo tri su razloga za to:

PRVO

Usprkos posljednjim porazima u prvenstvu i kupu u klubu nema panike, kaže naš izvor. Svi u klubu su svjesni da Cannavaro radi odličan posao na treninzima, ali su mu problem stvorile ozljede nekih važnih igrača te je uz to i sreća okrenula leđa. Ukratko, ponekad se čini da je igra dobra, ali lopta ne želi u gol i svi se nadaju kako će se to vratiti već u nedjeljnom derbiju protiv Hajduka te u utakmicama HNL-a nakon toga (Slaven, Lokomotiva, Varaždin, Istra…). Svi u klubu su uvjereni kako će ljestvica HNL-a po Dinamo puno bolje izgledati za pet kola te da će se razlika Rijeke i Hajduka otopiti.

DRUGO

Izjava trenera Cannavara uoči derbija s Hajdukom sve govori.

„Bit će to teška utakmica, protiv teškog protivnika. Trebamo reakciju, trebamo promijeniti dinamiku i pokazati tko smo. Moramo biti muškarci. Inače kad pričam s igračima, pričam s njima kao muškarac. Trebamo reakciju, moramo pokazati tko smo.”

Svi u klubu govore kako se ovako kvalitetno nikada nije radilo u klubu u noviteti koje je uveo Cannavaro kad-tad će doći na naplatu.

Ukratko, Cannavaro je dobio obećanje kako ga nitko neće smijeniti do kraja sezone (još 13 kola!) kako bi imao potpuni mir za svoje metode rada. Naravno, jasno mu je rečeno kako je naslov prvaka prioritet ili će biti bivši!

TREĆE

Priče oko navodnog dolaska Želja Sopića na klupu Dinama u klubu neki smatraju neozbiljnima i zbog medijskih napisa te pritiska naši izbori govore kako se o toj opciji „nikada nije razgovaralo.“ Stoga su treneru Cannavaru jasno dali do znanja kako ima punu podršku Uprave GNK Dinamo koja je nedavno donijela odluku da Marko Marić više nije sportski direktor. Naime, Marić je doveo Cannavara u klub i ostao je dojam kako je izgubio podršku pa se pojavila glasina oko Sopića koja je unijela nemir u svlačionicu. No, sada je to završena priča i svi su uvjereni kako dolaze bolji dani za Modre.