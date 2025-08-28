Dobra vijest za hajdukovce, Bamba će biti spreman za derbi s Rijekom

Najnovije vijesti s Poljuda kažu kako Zvonimira Šarliju i Antu Rebića čekaju duže pauze, ali će zato Abdoulie Sanyang biti na raspolaganju treneru Garciji za Jadranski derbi.
Abdoulie Sanyang u pobjedi nad Osijekom na Opus Areni sudjelovao je samo u prvih 45 minuta. Na odmoru ga je trener Gonzalo Garcia ostavio u svlačionici zbog ozljede, što je odmah zabrinulo navijače Hajduka budući da je popularni Bamba na sjajan način otvorio sezonu.
U redu, kiksao je u Tirani protiv Dinamo Cityja gdje je ostavio suigrače na cjedilu zaradivši isključenje, ali svima je jasno kako Gambijac igra neusporedivo bolje i s više samopouzdanja nego prošle sezone te kako postaje sve ozbiljniji igrač.
Iako se strahovalo kako bi Bamba mogao pauzirati par utakmica, to se neće dogoditi. Ozljeda nije ozbiljnije prirode i krilni će napadač biti na dispoziciji Garciji za Jadranski derbi protiv Rijeke u nedjelju na Poljudu, saznaju Sportske novosti.
To se, pak, ne može reći za Zvonimira Šarliju i Antu Rebića kojih neće biti nekoliko tjedana, a očekuje se i debi Španjolca Huga Guillamona koji bi trebao biti u konkurenciji za nastup. Edgar Gonzalez mogao bi preskočiti Rijeku jer se za njega još rješavaju papiri kako bi mogao biti registriran.
