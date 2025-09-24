Disicplinska komisija: Hajduk dobio najveću kaznu u 7. kolu HNL-a

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 7. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Hajduk – Dinamo (20. rujna 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 9.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 7.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 16.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 6.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura

Istra 1961 – Osijek (21. rujna 2025.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 700 eura