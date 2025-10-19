Dinamu se za europski susret s Malmom vraća jedan od najvažnijih igrača

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je u nedjelju na Maksimiru svladao Osijek rezultatom 2:1 u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Pobjedu “plavima” donijeli su Scott McKenna u 3. minuti i Sergio Dominguez u 14., dok je jedini pogodak za Osječane postigao Šimun Mikolčić u 70. minuti. Nakon domaće pobjede, Dinamo se okreće novom izazovu – dvoboju Europske lige protiv Malmöa, koji je na rasporedu u četvrtak, 23. listopada u 21 sat.

Za taj će susret trener Dinama moći računati i na Matea Lisicu, koji je zbog ozljede propustio utakmicu s Osijekom, ali se u međuvremenu vratio punim treninzima. Lisica je ove sezone jedan od najvažnijih Dinamovih igrača, s tri pogotka i tri asistencije u 11 nastupa u svim natjecanjima.

Nastup Kevina Theophile-Catherinea još je pod znakom pitanja zbog problema s koljenom. Ipak, riječ je o lakšoj ozljedi pa postoji dobra mogućnost da će francuski branič biti spreman za Malmö.

Podsjetimo, Dinamo je nakon dvije odigrane utakmice u Europskoj ligi stopostotan – na Maksimiru je svladao Fenerbahče 3:1, a u gostima kod Bačke Topole bio je bolji od Maccabija Tel Aviva istim rezultatom te trenutačno drži prvo mjesto u skupini sa šest bodova.