Dinamu se u Vinkovcima ozlijedila dvojica, za jednog nemaju zamjenu

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo je osim poraza od posljednjegplasiranog Vukovara u Vinkovcima (1:0) u 11. kolu HNL-a, izgubio i dvojicu igrača.

Na lošem terenu Plavi su ostali bez čak dva važna igrača.

Prvo se u 29. minuti ozlijedio Luka Stojković. Pucao je, ali se pri tom udarcu nešto dogodilo. Očito mu je stradao mišić, a on se u bolovima i suzama previjao na travi. Morao je napustiti teren, a u igru je umjesto njega ušao Hoxha.

Dinamo je i na poluvremenu ostao bez Morisa Valinčića koji je zbog ozljede ostao u svlačionici. Kako donosi Germanijak, Luka Stojković u Dinamov je autobus ušao na štakama, što govori da bi njegova ozljeda mogla biti teže prirode.

Do klupskog autobusa sam nije mogao ni Moris Valinčić koji je hodao uz pomoć ljudi iz stožera. Valinčić je jedini Dinamov desni bek pa je pitanje tko će igrati umjesto njega ako je ozljeda ozbiljnije prirode.

U Vinkovcima ga je zamijenio Mateo Lisica, no dugoročno Dinamo za Valinčića nema zamjenu.

Dinamo u subotu igraju okršaj s Rijekom na Maksimiru u sklopu 12. kola HNL-a, onda im u četvrtak 6. studenog u Europskoj ligi stiže Celta Vigo. Zatim 9. studenog gostuju u Puli kod Istre 1961, a nakon toga je reprezentativna stanka.