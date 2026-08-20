Dinamu, Hajduku i Osijeku izrečene kazne: Evo koliko moraju platiti

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xLukaxKolanovicx Imago via Guliver

Završetak trećeg kola SuperSport HNL-a donio je nove financijske udarce za vodeće hrvatske klubove.

Disciplinski sudac natjecanja izrekao je novčane kazne Dinamu, Hajduku i Osijeku zbog uporabe pirotehničkih sredstava njihovih navijača, dok je osječki klub dodatno sankcioniran i zbog rasizma te drugih oblika diskriminacije na tribinama.

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Iz Službenog priopćenja HNL-a prenosimo sve detalje izrečenih sankcija:

“Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 3. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Dinamo – Rudeš (14. kolovoza 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 3.200 eura

Gorica – Hajduk (16. kolovoza 2026.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 700 eura

Osijek – Lokomotiva (15. kolovoza 2026.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 2.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.000 eura.”