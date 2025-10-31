Dinamu će nedostajati šest igrača u derbiju protiv Rijeke

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Bolnica na Maksimiru uoči ogleda protiv Rijeke.

Nogometaše Dinama sutra čeka okršaj s Rijekom od 16 sati u 12. kolu SHNL-a, no Mario Kovačević uoči tog susreta ima velikih problema s ozljedama u ekipi.

Dinamu će nedostajati šest igrača u utakmici protiv Rijeke, rekao je trener zagrebačke momčadi Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči utakmice. Moris Valinčić i Luka Stojković ozlijedili su se na protekloj utakmici u Vinkovcima protiv Vukovara, na neravnom terenu.