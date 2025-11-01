Navijači ogorčeni: ‘Katastrofa, nikad lošiji Dinamo! Kovačević mora otići, a Mišić biti suspendiran’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Iako je Dinamo pobijedio Rijeku 2:1, navijači Modrih mahom su nezadovoljni izvedbom i smatraju kako se njihov klub provukao.

Dinamo je dominirao u prvom dijelu, Rijeka u drugom, gdje je Dinamo opasno ‘visio’ prije nego što je bljesnuo Arber Hoxha i genijalnim golom donio vrijednu pobjedu 2:1.

Ipak, usprkos pobjedi navijači Dinama zasuli su Facebook objavu svog kluba mahom negativnim komentarima u kojima kritiziraju igru, trenera Marija Kovačevića, ali i kapetana Josipa Mišića koji je po mnogima trebao zaraditi isključenje u završnici utakmice.

Evo nekih od tih komentara na službenoj Facebook stranici Dinama.

“Pobjeda koja će nažalost za kratko samo gurnuti pod tepih sve probleme. Igra je opet bila loša, posebice drugo poluvrijeme i Dinamo je opasno živio do zadnje sekunde. Poraz bi možda trenutno bio bolan, ali bi dugoročno donio neke promjene na bolje. Ili ne bi.”

“Nažalost ništa se neće promijeniti. Tri boda danas a i jedan je previše s obzirom na prikazano. Tko bi rekao da je uopće moguće da igra bude lošija nego prošle sezone.”

“Ne treba pobjeda zavarat. Ovo što sam vidio me šokiralo. Nakon gola povlačenje kao da je Man City s druge strane. U 69. minuti Rijeka sedam šuteva, mi 0 (u drugom poluvremenu), nema zamjena… Ovo je bilo amatersko vođenje utakmice i pukom srećom zbog majstorije Hoxhe odnosimo tri boda. Zašto se zadovoljavamo s 1:0 protiv HNL momčadi? Pa šta radite od kluba”

“Ovo smo izvukli zahvaljujući genijalnosti naše Zlatne lopte, kojem se vratilo za trud i u Vukovaru i danas. Trebali bi se po pristupu ovom dresu svi ugledati na McKennu, čovjek izgara kao da je rođen na Trnju, ne kužim zašto je trener gledao od 46. do 75. minute kako nas Rijeka ubija.”

“Prvih pola sata solidno, drugo poluvrijeme raspad sistema i katastrofa od igre koje zapravo i nema. Dinamovac sam od glave do pete, ali Mišić je zaslužio crveni – udara Fruka na podu, zatim grubo ruši na pod Lasickasa i na kraju u gužvi dohvaća Majstorovića.”

“Bez obzira na rezultat, Kovačević mora otići. Ova momčad je kvalitetna, ali trener nije dorastao ovako velikom zadatku!”

“Nadam se da Kova ima morala pa da se sam makne jer ovo je teška sramota. Pa valjda vidiš da te ekipa ne sluša. I nadam se da Mišić ostaje bez trake jer ovo je sramotno da se kapetan Dinama ovako ponaša.”

“Nikad lošiji Dinamo nisam gledao. Već 4. utakmicu zaredom mi ne možemo stvoriti čistu šansu. Katastrofa, otkaz Kovačeviću što prije!”

“Kao navijač Dinama Mišić čisti crveni i suspenzija najmanje tri utakmice.”

“Dinamo nema igru. Amen!”

Oni koji su bili zadovoljni i optimistični ipak su bili u manjini.

“Bitna su tri boda, samo se nama i gleda umjetnički dojam od svih u ligi. A vidim i da nema komentara pohvale Nevistiću, a ova tri boda su isključivo njegova, što je možda i logično jer na ovoj stranici ima pola kvazi navijača Dinama koji samo liječe komplekse kritizirajući ekipu.”

“Pobjedi u derbiju se ne gleda u zube. Bravo.”