Dinamovi dragulji doživjeli teške ozljede, čeka ih duga pauza

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamovi juniori Patrik Horvat i Ivan Jurčić ozlijedili su se tijekom turnira Mladen Ramljak.

Nažalost, kod obojice se radi o rupturi prednjeg križnog ligamenta te će s terena morati izbivati dulje vrijeme.

Oba igrača očekuju operativni zahvati, nakon čega slijedi proces rehabilitacije i povratka na teren.

Podsjecamo, U nedjeljnom finalu na glavnom maksimirskom terenu, Ajax je pred dvije tisuće gledatelja s 2:1 pobijedio Dinamo pod vodstvom Milana Badelja i osvojio krunu na 23. izdanju turnira.