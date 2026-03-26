Dinamova dominacija se nastavila u ožujku: Beljo najbolji igrač, Kovačević trener

Ništa se u domaćem prvenstvu kada je u pitanju dominacija jednog kluba promijenilo od veljače do ožujka

Kao i u veljači, Dinamo je dominirao u HNL-u i u ožujku, što potvrđuju nagrade za igrača i trenera mjeseca. Dion Drena Beljo i Mario Kovačević obranili su titule, dok su nagrade za gol i obranu otišle Bruni Bogojeviću (Gorica) i Marku Malenici (Osijek).

Igrač mjeseca – Dion Drena Beljo

Napadač Dinama nastavio je sjajne igre: asistencija u derbiju na Poljudu i dva hat-tricka protiv Slavena i Lokomotive potvrdila su njegov status najboljeg igrača mjeseca.

Trener mjeseca – Mario Kovačević

Kovačević je vodio Dinamo do tri važne pobjede u ožujku: protiv Hajduka (3:1), Slavena (4:2) i Lokomotive (5:0).

Gol mjeseca – Bruno Bogojević

Najljepši pogodak mjeseca zabio je Bogojević volejom za vodstvo Gorice protiv Rijeke (3:0), a utakmicu je završio s hat-trickom.

Obrana mjeseca – Marko Malenica

Vratar Osijeka briljirao je protiv Istre, sjajnom reakcijom s četiri metra sačuvao je mrežu netaknutom pri 0:0.