Dinamov vratar opet ide na posudbu

Dinamov vratar, 24-godišnji Nikola Čavlina, je prošlu sezonu proveo na posudbi u hitu talijanskog prvenstva Comu.
U Serie A se nije nešto previše naigrao pa se vratio u Zagreb.
Čavlina će karijeru nastaviti u Poljskoj. Njegov novi klub je Wieczysta Krakow gdje će biti na posudbi do kraja sezone. Wieczysta ima i opciju otkupa, ali za sada nije poznato koliko ona iznosi.
Čavlina je tijekom karijere redovito nastupao i za mlađe hrvatske reprezentacije, prošavši selekcije od najmlađih uzrasta do reprezentacije do 21 godine.
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