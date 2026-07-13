Dinamov vratar opet ide na posudbu

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Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Dinamov vratar, 24-godišnji Nikola Čavlina, je prošlu sezonu proveo na posudbi u hitu talijanskog prvenstva Comu.

U Serie A se nije nešto previše naigrao pa se vratio u Zagreb.

Čavlina će karijeru nastaviti u Poljskoj. Njegov novi klub je Wieczysta Krakow gdje će biti na posudbi do kraja sezone. Wieczysta ima i opciju otkupa, ali za sada nije poznato koliko ona iznosi.

🆕➡️ | 24-letni Bramkarz

Nikola Cavlina 🇭🇷 𝐙𝐨𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐳̇𝐲𝐜𝐳𝐨𝐧𝐲

𝐙: GNK Dinamo Zagrzeb (1.liga 🇭🇷)

𝐃𝐨: Wieczysta Kraków (PKO BP Ekstraklasa) 📊 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐲𝐬𝐭𝐲𝐤𝐢

▪️Sezon 25/26: b/w

▪️Umowa do: 30/06/2027 ✍️ + op.w.

▪️Wartość: 750tys€💶… pic.twitter.com/c1vA026mo2 — Kamil Pawelczyk – Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) July 13, 2026

Čavlina je tijekom karijere redovito nastupao i za mlađe hrvatske reprezentacije, prošavši selekcije od najmlađih uzrasta do reprezentacije do 21 godine.