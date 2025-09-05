Španjolac koji se ozlijedio protiv Hajduka novom igraču Dinama prepustio svoj broj

Podijeli :

Foto: Alen Szabo / GNK Dinamo

Transfer Ismaela Bennacera došao je iznenada, u noći s četvrtka na petak, a šokirao je mnoge jer je riječ o velikom imenu. U karijeri je igrao za Milan, Arsenal i Marseille od većih klubova te je standardni član reprezentacije Alžira s kojom je osvojio Afrički kup nacija. U Dinamo dolazi na posudbu s pravom otkupa, a u petak smo saznali koji će broj nositi.

Riječ je o dresu s brojem četiri koji nije trebao biti slobodan u ovom trenutku. Naime, taj broj je lani nosio Španjolac Raul Torrente, ali on se trećeg svibnja ozlijedio u pobjedi 3:1 na Poljudu protiv Hajduka.

Trenutno na službenoj klupskoj stranici Torrente nema upisan broj pa se ne zna što će nositi na dresu kad se vrati nakon teške ozljede koljena. Bennacer će tako s četvorkom na dresu biti dostupan treneru Mariju Kovačeviću za Dinamov susret u Kupu protiv Dinama iz Predavca.

S obzirom na to da Alžirac ima problema s ozljedama, vjerojatno će ga Kovačević sačuvati za HNL gdje su nešto bolji travnjaci.