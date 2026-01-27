Dinamo želi vratiti svoje dijete, znači li to da odustaju od Livakovića?!

Podijeli :

Talijanski insajder donosi senzacionalnu vijest.

Dinamo u svojim redovima navodno ponovno želi vidjeti golmana Adriana Šempera, donosi to talijanski insajder Nicolo Schira.

Rođeni Zagrepčanin je u prvom mandatu u Dinamu upisao 12 nastupa, a primio je 16 golova, od čega čak 12 u tri utakmice. Juventus mu je zabio četiri, Lyon tri i Rijeka pet. Dinamovu je jedinicu tada preuzeo Dominik Livaković, dok je Šemper otišao u Chievo iz Verone, nakon posudbe u Lokomotivi.

Sada je 28-godišnjak u dobroj formi koju i dalje brusi u Italiji. Branio je za Genou, Como i trenutačno Pisu, u kojoj je ove sezone nastupio 18 puta.

Prema Transfermarktu Šemper vrijedi 3,5 milijuna eura.

Ako su ove informacije točne, to bi značilo i da su Zvonimir Boban i ekipa odustali od čekanja Dominika Livakovića…