Dinamo želi BiH reprezentativca, ali – postoji jedan (veliki) problem?

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Zimski prijelazni rok u HNL-u je gotov, ali šuškanja o mogućim dolascima u naše prvenstvo ne prestaju.

Poljski Sport 1 navodi da je Dinamo ozbiljno zainteresiran za reprezentativca BiH Amara Memića (25) koji igra na poziciji desnog krila za Viktoriju Plzen. Ove sezone u češkom prvenstvu ima tri gola i sedam asistencija u 22 nastupa.

“Ovaj 25-godišnji veznjak Viktorije Plzen pod povećalom je Olympique Lyona, koji ozbiljno razmatra dovođenje reprezentativca Bosne i Hercegovine u Ligue 1. Zanimljivo, francuski klub nije jedini, situaciju prate i Ajax te Dinamo Zagreb. Ovako snažan interes za igrača koji je tek nedavno stigao u Češku sugerira da bi njegova epizoda u Plzenu mogla završiti brzom i vrlo unosnom prodajom za klub”, navode Poljaci.

Njegova tržišna vrijednost trenutno se procjenjuje na oko 3.5 milijuna eura, što je ogroman skok u odnosu na 150 tisuća eura koliko je Viktoria Plzen za njega platila u siječnju prošle godine.

Za Dinamo trenutačno u ovom poslu najveći problem predstavlja iznos transfera jer se pretpostavlja da ga Česi ne bi prodali ispod tri milijuna eura.