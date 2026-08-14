Dinamo zahvalio i naklonio se junacima iz Omiša

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Nakon stravičnih scena koje su cijelu noć i dan stizale iz vatrenog obruča u kojem se našao Omiš

Hrvatska se jedino, nažalost, može ujediniti u tragediji. Katastrofalan požar koji je poharao Omiš nekako je probudio empatiju u svakom od nas. Nogometni klub Dinamo je na svom Instagram profilu napisao sljedeće:

Veliko vam hvala na predanosti, neumornom duhu i svemu što činite! Naše su misli uz vas i ljude koji su pogođeni požarima, a svim ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak. Nema predaje!