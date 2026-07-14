Dinamo zabio 16 golova pa u generalki uoči Thuna ostao bez municije

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xAleksandarxDjorovicx via Guliver

Nogometaši Dinama odradili su posljednji pripremni ispit uoči početka nove sezone i prve utakmice 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna (21. srpnja u 20 sati)

U dvoboju koji je na Maksimiru odigran pod strogim velom tajne i potpuno zatvoren za javnost, Modri su remizirali 0:0 s LNZ Čerkasijem, prošlosezonskim doprvakom Ukrajine.

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Trener Mario Kovačević namjerno je odlučio utakmicu odigrati bez kamera, novinara i gledatelja kako bi u potpunom miru, tjedan dana prije gostovanja kod švicarskog Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka, uigrao željene taktičke varijante, formaciju i prekide.

Tako nismo uspjeli doznati niti sastave niti tijek utakmice, ali ono što sasvim sigurno znamo jest da je Dinamo u posljednjoj provjeri, nakon tri pobjede s gol razlikom 16:2, ostao – bez municije. No, jasno je da to baš nikome u Maksimiru neće ukrasti san, jer prvaci su u tri prijateljska ogleda prikazali dobru igru i tjedan dana uoči prvog velikog europskog ispita sezone imaju zaloga za optimizam u dobar rezultat u Švicarskoj.