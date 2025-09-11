Dinamo uoči izbora raskinuo ugovor s Darkom Podnarom

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Na Maksimiru će se 13. rujna, po drugi put u posljednjih godinu i pol, održati izbori, a na ovima će se legitimitet dati Zvonimiru Bobanu.

Dinamo je objavio da su uoči izbora sporazumno raskinuli ugovor s Darkom Podnarom koji više nije član Uprave.

“Tijekom svog mandata gospodin Podnar dao je vrijedan doprinos u radu Uprave i funkcioniranju kluba u zahtjevnim razdobljima. Njegov angažman ostavio je pozitivan trag u brojnim segmentima, a iza njega ostaju brojni projekti i aktivnosti koji će nastaviti koristiti Dinamu i u budućnosti.

GNK Dinamo ovom prilikom upućuje zahvalnost gospodinu Podnaru na uloženom vremenu i energiji te mu želi puno sreće u daljnjem profesionalnom i osobnom životu. Naš klub će uvijek s poštovanjem gledati na njegov doprinos i suradnju”, stoji u objavi kluba.

Podnar je u Dinamu obnašao dužnost od ožujka 2023. godine.