Dinamo uoči izbora raskinuo ugovor s Darkom Podnarom

Na Maksimiru će se 13. rujna, po drugi put u posljednjih godinu i pol, održati izbori, a na ovima će se legitimitet dati Zvonimiru Bobanu.
Dinamo je objavio da su uoči izbora sporazumno raskinuli ugovor s Darkom Podnarom koji više nije član Uprave.
“Tijekom svog mandata gospodin Podnar dao je vrijedan doprinos u radu Uprave i funkcioniranju kluba u zahtjevnim razdobljima. Njegov angažman ostavio je pozitivan trag u brojnim segmentima, a iza njega ostaju brojni projekti i aktivnosti koji će nastaviti koristiti Dinamu i u budućnosti.
GNK Dinamo ovom prilikom upućuje zahvalnost gospodinu Podnaru na uloženom vremenu i energiji te mu želi puno sreće u daljnjem profesionalnom i osobnom životu. Naš klub će uvijek s poštovanjem gledati na njegov doprinos i suradnju”, stoji u objavi kluba.
Podnar je u Dinamu obnašao dužnost od ožujka 2023. godine.
