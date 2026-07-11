Dinamo ‘u problemu’, Bakrar je sve bliže odlasku iz Maksimira?

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GNK Dinamo Zagreb

Mounsef Bakrar je na korak do odlaska iz Dinama jer kairski velikan Al Ahly ne odustaje od njegova dovođenja, a i sam alžirski nogometaš želi prihvatiti bogatu ponudu.

Sportski direktor Dinama Dario Dabac potvrdio je za egipatske medije da su pregovori u tijeku i da je klub upoznat s Bakrarovom željom, no Egipćani još uvijek nisu ponudili traženih tri milijuna.

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Glavni problem za Dinamo je tajming jer prva europska utakmica protiv Thuna slijedi već 21. srpnja, a kako je Mateo Lisica ozlijeđen, Bakrar je trenutačno prva opcija za desno krilo i glavna alternativa Dionu Dreni Belji u vrhu napada. Zbog toga čelnici iz Maksimira pokušavaju dogovoriti da Alžirac ostane barem za uvodni dio europskih kvalifikacija, dok ga Al Ahly želi dovesti odmah, piše Germanijak.

Zbog izglednog transfera i činjenice da prinova Dani Rodriguez zbog ozljede neće biti spreman prije druge polovice kolovoza, Dinamo je prisiljen brzo reagirati na tržištu. Kao opcija za krilnu poziciju pojavio se devetnaestogodišnji Noah Nsoki iz PSG-a, no za njega vlada velik interes i u Portugalu pa konkretni pregovori još nisu započeli.

S druge strane, u tijeku je intenzivna potraga za novim napadačem koji bi odmah preuzeo ulogu druge špice. Kako Brazilac Brumado iz Midtjyllanda ugovorom ostaje vezan za Dansku sve do zime, Plavi moraju pronaći drugo rješenje, što jasno sugerira da su Bakraru dani u plavom dresu odbrojani.