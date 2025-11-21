Dinamo u HNL-u pronašao rješenje za deficitarnu poziciju?

Podijeli :

via Guliver

Dinamo iz Zagreba ozbiljno cilja na Paula Tabinasa, 23-godišnjeg desnog beka Vukovara, koji im je trenutačno glavni kandidat za pojačanje na toj problematičnoj poziciji. Iako Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na oko 300 tisuća eura.

Tabinasu ugovor istječe na kraju sezone, pa u Dinamu, kako prenosi Index vjeruju da bi ga mogli dovesti bez odštete.

Ove je sezone upisao šest nastupa za Vukovar, četiri puta krenuvši od početka, s prosječno 61 odigranom minutom. Zabilježio je i jednu asistenciju, u kolovozu u remiju s Istrom (1:1), kada je namjestio pogodak Lovri Banovcu.

Dinamo već dugo ima ogroman manjak opcija na desnom beku. Prvi izbor trenutačno je Moris Valinčić, praktički i jedini pouzdani. Druga opcija, Francuz Ronael Pierre-Gabriel, često je ozlijeđen i nije u prvom planu stručnog stožera, pa mu je budućnost upitna. Treći je mladi Noa Mikić, jedan od najvećih klupskih talenata, no još nije dobio pravu priliku — umjesto njega, trener Kovačević često je tu koristio Lisicu ili Theophilea-Catherinea, koji prirodno igraju na drugim pozicijama.

Valinčić je prije ozljede bio u sjajnoj formi i privukao je interes klubova iz inozemstva, pa je moguće da ga Dinamo na ljeto i proda — čime bi rupa na desnom beku bila još veća.

Bez obzira na njegovu sudbinu, Dinamova ideja je jasna: žele pojačati desnu stranu obrane i Tabinas je favorit. Klub ga dobro poznaje, prate ga već dugo, a dodatna poveznica je i Albert Capellas, sadašnji voditelj Dinamove omladinske škole, koji ga je vodio u reprezentaciji Filipina u deset utakmica.

Tabinas već danas igra novi susret u SHNL-u: Vukovar u 14. kolu gostuje kod Slaven Belupa u Koprivnici od 18 sati. Vukovar je deveti s 11 bodova, dok je Slaven Belupo peti s 18 bodova.