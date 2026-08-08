Dinamo u finalu Ramljaka! Sutra protiv Ajaxa na glavnom terenu Maksimira

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Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Juniori Dinama plasirali su se u finale 23. izdanja međunarodnog memorijalnog turnira Mladen Ramljak. Momčad koju s klupe vodi bivši kapetan i proslavljeni Vatreni Milan Badelj u odlučujućoj je utakmici skupine A uvjerljivo svladala Benficu, osvojila prvo mjesto u skupini te izborila nedjeljni spektakl protiv Ajaxa.

U odlučujućem dvoboju trećeg kola grupne faze, mlada momčad Dinama uvjerljivo je svladala Benficu s 4:1 te osigurala prvo mjesto u skupini A.

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Iako su Portugalci poveli u 21. minuti, Dinamo je ubrzo režirao ekspresan preokret. Izjednačenje je u 26. minuti donio Jona Benkotić, a samo minutu kasnije Roko Ban svojim četvrtim pogotkom na turniru pogađa za 2:1. U nastavku je Benkotić u 74. minuti povisio na 3:1 svojim drugim golom na utakmici, dok je konačnih 4:1 u samoj završnici postavio Niko Zeljković.

Veliko finale između Dinama i Ajaxa na rasporedu je u nedjelju od 18:30 sati. Za razliku od utakmica u skupini koje su se igrale na pomoćnim terenima, borba za trofej odigrat će se na glavnom travnjaku maksimirskog stadiona.

Dinamo je do finala stigao u iznimno jakoj skupini A u kojoj je snage odmjerio s Juventusom, Club Bruggeom i Benficom. S druge strane, u skupini B natjecali su se Ajax, Bologna, Athletic Bilbao i Hajduk. Nizozemskom velikanu, inače jednoj od najpoznatijih europskih škola nogometa, ovo je bio prvi nastup na ovom prestižnom turniru.

Zagrebački Plavi u nedjelju brane naslov i traže svoj treći uzastopni trofej na Ramljaku. Podsjetimo, Dinamo je 2024. godine pod vodstvom Ivice Banovića osvojio turnir pobjedom protiv Manchester Uniteda (3:2), dok je prošle godine momčad Jerka Leke u finalu nadigrala Bolognu pogotkom Karla Zulfića (1:0).

Ovogodišnje izdanje turnira jedno je od najjačih u povijesti — na Maksimiru su se okupili klubovi koji zajedno broje čak osam naslova prvaka Europe. Dinamu i Milan Badelju sada preostaje još samo posljednji korak kako bi pred vlastitim navijačima podigli novi pobjednički pokal.