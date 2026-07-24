Dinamo sve bliži ogromnom transferu, čelnici Lazija ponovno stižu u Zagreb

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Marin Franov CROPIX via Guliver

Dinamo je sve bliže velikom poslu na kojem bi zaradio više od 10 milijuna eura.

Prema pisanju Sportskih novosti, Lazio još nije poslao službenu ponudu za Sergija Domingueza, no interes rimskog kluba posljednjih je dana postao znatno ozbiljniji. Prije nego što posao uđe u završnu fazu, transfer mora dobiti zeleno svjetlo vodećih ljudi talijanskog prvoligaša.

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Predstavnici Lazija već su boravili u Zagrebu, a očekuje se da će direktor kluba ponovno doputovati u hrvatsku prijestolnicu kako bi s čelnicima Dinama pokušao zaključiti pregovore oko dovođenja 21-godišnjeg španjolskog stopera.

Iako dogovor još nije postignut, očekuje se da bi se situacija mogla razriješiti tijekom sljedećih nekoliko dana. Dominguez je u Maksimir stigao prošlog ljeta za 1,2 milijuna eura, a njegov bivši klub pritom je zadržao pravo na dio iznosa od budućeg transfera.

Koliko je u međuvremenu porasla vrijednost mladog braniča pokazao je i interes PSV-a tijekom zimskog prijelaznog roka. Nizozemski klub tada je Dinamu ponudio osam milijuna eura fiksne odštete uz dodatna četiri milijuna kroz bonuse, no hrvatski prvak odbio je takvu ponudu.

U Maksimiru vjeruju da bi od Dominguezova transfera, zajedno s bonusima, mogli uprihoditi između 15 i 16 milijuna eura. Ako ostvare taj cilj, posao bi se mogao svrstati među najuspješnije izlazne transfere u novijoj povijesti kluba.

To bi značilo da bi Dinamo u samo godinu dana višestruko povećao vrijednost ulaganja u španjolskog braniča, kojeg je doveo za 1,2 milijuna eura. Sve upućuje na to da se njegov boravak u Zagrebu bliži kraju, no konačna odluka ovisit će o ishodu novih pregovora između Dinama i Lazija.