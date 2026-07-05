Dinamo sprema veliki transfer: Na Maksimir stiže bivši Modri i sadašnji reprezentativac BiH

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GNK Dinamo Zagreb

Nakon ispadanja hrvatske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva, pažnja se ponovno usmjerava prema događanjima u SuperSport HNL-u i ljetnom prijelaznom roku.

Za razliku od prošlog ljeta, kada je pod vodstvom Zvonimira Bobana provedena jedna od najvećih rekonstrukcija momčadi u klupskoj povijesti, Dinamo je ovoga puta znatno mirniji na tržištu. Dosad su u Maksimir stigli Mislav Oršić, Stjepan Radeljić i Dani Rodriguez, dok je jedan od prioriteta zadržati vratara Dominika Livakovića.

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Kako piše Tportal, među igračima koji bi se ovog ljeta mogli vratiti u Dinamo ponovno se spominje Ivan Šunjić. Dvadesetdevetogodišnji veznjak, koji je ponikao u zagrebačkom klubu, trenutačno nastupa za ciparski Pafos, a u Maksimiru ga vide kao vrijedno pojačanje u veznom redu.

Šunjić bi donio dodatnu stabilnost i iskustvo u sredini terena, ponajprije na poziciji zadnjeg veznog, gdje bi predstavljao konkurenciju i alternativu Josipu Mišiću.

U mogućem poslu važnu bi ulogu mogao imati Samy Mmaee. Marokanski stoper nije ispunio očekivanja u Dinamu te traži novu sredinu kako bi oživio svoju karijeru.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u azerbajdžanskom Qarabagu, gdje također nije uspio izboriti značajniju ulogu. Kao jedna od mogućih destinacija sada se spominje upravo Pafos, koji vjeruje da bi Mmaee mogao biti korisno pojačanje. U Dinamu, prema svemu sudeći, neće praviti probleme oko njegova odlaska.