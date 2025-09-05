Dinamo službeno predstavio veliko pojačanje

Podijeli :

Foto: Alen Szabo / GNK Dinamo

Iskusni vezni igrač Milana i alžirske reprezentacije, Ismaël Bennacer, uspješno je u Zagrebu prošao liječnički pregled i tako postao novi igrač Dinama. Istaknuti član slavljeničke generacije “rossonera”, s kojom je 2022. godine osvojio naslov prvaka Italije, u maksimirski klub dolazi na posudbu do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora.

Bennacer će do veljače sljedeće godine kandidirati samo za utakmice u domaćim prvenstvenim i kup natjecanjima s obzirom na to da je pristupio nakon isteka roka za prijavu sastava za ligašku fazu Europa lige.

Bennacer je sklon ozljedama, propustio je ogroman broj utakmica u posljednjih pet godina

Rođen je 1. prosinca 1997. godine u francuskom Arlesu. U mlađim je uzrastima nastupao za Arles i londonski Arsenal, kratko igrao na posudbi u francuskom Toursu, a od 2017. je bio u Italiji od čega prve dvije sezone u Empoliju, a potom pet i pol u Milanu. Prošlu je polusezonu proveo na posudbi u Olympiqueu iz Marseillea.

S alžirskom je reprezentacijom osvojio Afrički kup nacija 2019. godine i pritom proglašen najboljim igračem turnira. Bio je asistent u pobjedi protiv Senegala u finalu s 1:0. Za nacionalnu je momčad dosad odigrao 50 utakmica.

Vitrinu s trofejima obogatio je i s naslovom prvaka Italije s Milanom 2022. i pokalom pobjednika talijanskog Superkupa u siječnju ove godine.