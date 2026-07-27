Dinamo službeno predstavio novog igrača: ‘Prekidamo program zbog izvanredne vijesti’

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tg via Guliver

Prekidamo program zbog izvanredne vijesti, napisali su u Maksimiru...

Još ranije se pisalo kako je Dinamo postigao dogovor s Istrom 1961 oko transfera Smaila Prevljaka. Sada je tu vijest potvrdio zagrebački klub objavom na društvenim mrežama.

Dinamo će Istri za bosanskohercegovačkog reprezentativca platiti 800.000 eura.

Podsjetimo, zagrebački klub isprva je Puljanima ponudio 500.000 eura, no Istra je tu ponudu odbila i tražila milijun eura odštete.