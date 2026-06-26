Dinamo slavio u prvoj pripremnoj utakmici, Beljo nastavio s golgeterskom formom

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Jakov Prkic CROPIX via Guliver Image

Dinamo je u petak u Sloveniji odigrao svoju prvu pripremnu utakmicu za nadolazeću sezonu SuperSport HNL-a i kvalifikacije za Ligu prvaka gdje Modre očekuje ogled sa švicarskim Thunom. Prvu utakmicu odigrali su protiv slovenskog Radomlja te su upisali pobjedu od 3:0.

Prvi gol Dinamo je zabio u 14. minuti, a bilo je to djelo njihovog najboljeg strijelca iz prošle sezone. Dion Drena Beljo pogodio je za 1:0 te je nastavio golgetersku formu iz prve sezone u Dinamu. Hrvatski napadač zabio je 31 gol u SHNL-u, tome je dodao dva gola u osvajanju Kupa te je zabio i pet golova u Europskoj ligi.

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Do kraja poluvremena za Dinamo je još zabio Gabriel Vidović te su Modri na predah otišli s 2:0. U drugom dijelu je Mario Kovačević dao priliku i drugoj momčadi pa je na teren ušao i Lukas Kačavenda koji je prošlu sezonu proveo u LASK-u iz Linza s kojim je osvojio dvostruku krunu unatoč maloj minutaži.

Veznjak Dinama je u ovom susretu zatresao mrežu u 71. minuti na asistenciju Arbera Hoxhe. Do kraja susreta nije bilo golova te je Dinamo s 3:0 slavio u svojoj prvoj pripremnoj utakmici pred novu sezonu.

Dinamo u sljedećoj prijateljskoj utakmici igra protiv Brinja iz Grosuplja koje je prošle sezone oduševilo slovensku javnost. Kao drugoligaš su izborili finale Kupa gdje su na kraju poraženi od Aluminija. Tu tugu isprali su osvajanjem druge lige te su izborili promociju u slovensku Prvu ligu.