Dinamo seli u Cibonu?! Još se traži rješenje za kamp

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Puno je otvorenih pitanja pred izgradnju novog stadiona u Maksimiru.

Radovi na Kranjčevićevoj su u punom jeku, već u proljeće 2027. tamo bi se trebao igrati nogomet, po svemu sudeći Dinamo (i Lokomotiva) drugi dio iduće sezone odradit će na tom novom stadionu.

I dalje traje priča i oko novog stadiona u Maksimiru, procjene su da bi se na novom stadionu trebalo igrati 2032.

Prema informacijama Germanijaka, Dinamo je vrlo blizu tome da se za godinu dana preseli u – Cibonu. Tamo bi bili uredi kluba, navodno su već dogovoreni prostori na nekoliko katova Cibonina nebodera, što će se sve tamo preseliti, vidjet ćemo. Uglavnom, trebalo bi tamo biti sve ono što je potrebno za svakodnevni život kluba, a nije vezano za sam teren i nogomet. Dinamov će privremeni dom biti vrlo blizu stadiona u Kranjčevićevoj.

U Dinamu još ostaje pitanje – gdje će biti kamp i gdje će momčad trenirati kad se počne graditi stadion u Maksimiru. Bila je neko vrijeme aktualna i ideja da Dinamo trenira na terenima oko maksimirskog stadiona i na Sveticama dok se on ruši, međutim, to je teško izvedivo, priča oko kampa na Borongaju je ‘propala’, ona oko Mandlove, u blizini stadiona, također stala. Dinamo sad traži neko novo rješenje.