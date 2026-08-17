Dinamo se pojačava: Danas bi trebala potpisati dva nova igrača

Podijeli :

Guliver Images

Dinamo bi danas trebao i službeno dobiti dva nova igrača pod uvjetom da uspješno odrade liječničke preglede i zaključe sve potrebne formalnosti.

Kako doznaje Germanijak, u Maksimiru bi danas potpise na ugovore trebali staviti ruski veznjak Kiril Kravcov te mladi ganski nogometaš Fuzy Taylor. Obojica su već u Zagrebu te su odradila prve samostalne treninge.

Je li Kotarski ozbiljnije ozlijeđen i propada li transfer u Dinamo? Evo što kaže njegov trener Dinamo dva dana prije utakmice s Vikingom rasprodao skoro cijeli stadion

Kravcov u Zagreb stiže kao slobodan igrač nakon epizode u Sočiju, a na Maksimiru je viđen kao opcija i pojačanje u veznom redu. Za njegove su usluge interes pokazivali i pojedini španjolski prvoligaši te moskovski Lokomotiv, no igrač se odlučio za Dinamo i priliku u europskim natjecanjima. Taylor je namijenjen za Dinamovu drugu momčad, gdje će se kroz daljnji razvoj pokušati nametnuti za prvu ekipu.

Iako je ponedjeljak ujedno i krajnji rok za registraciju igrača pred prvu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga, Kravcov ipak neće konkurirati za taj susret. Budući da stiže bez odrađenih priprema, trebat će mu nekoliko tjedana za ulazak u natjecateljski ritam pa se njegov debi na terenu očekuje početkom rujna.