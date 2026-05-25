Dinamo se oprostio od Theophilea: ‘Ovo i nismo morali napisati na francuskom jer si naš domaći, zar ne?’

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo i Lokomotiva u posljednjem HNL kolu ove sezone odigrali su na Maksimiru bez golova na Maksimiru.

Dinamo je nakon te utakmice proslavio i naslov prvaka koji je ranije osigurao. A u toj utakmici oprostio se i stoper Dinama, Kevin Theophie-Catherine. Dinamo se objavom na društvenim mrežama oprostio od njega.

“Merci pour tout, Théo! Ali ovo i nismo morali napisati na francuskom jer Kévin Théophile-Catherine je postao naš domaći, zar ne? Došao je na Maksimir u ljeto 2018. godine iz Saint-Étienna, branio naše boje 223 puta u domaćoj ligi, kupu, Konferencijskoj ligi, Europa ligi i Ligi prvaka, a u osam godina u plavom dresu osvojio čak trofeja:

Sedam naslova prvaka Hrvatske, tri hrvatska nogometna Kupa, dva hrvatska nogometna Superkupa. Dragi Théo, hvala ti na svemu – svim zajedničkim trenucima, pobjedama, trofejima i sjećanjima koja nikada nećemo zaboraviti. Zajedno smo pisali povijest i to ostaje zauvijek!”, napisali su iz Dinama.