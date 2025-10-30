Dinamo razmatra izbacivanje Pierre-Gabriela iz ekipe, Francuz lažirao ozljedu?

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Nakon poraza Dinama u Vinkovcima od Vukovara, pojavili su se novi problemi u Maksimiru.

Već neko vrijeme u kadru Dinama nema Pierrea-Gabriela, koji se odavno žali na probleme s rupturom lista te još nije zaigrao za prvu momčad ove sezone.

Kako neki izvori tvrde, Dinamo sumnja da Pierre-Gabriel lažira ozljedu i, prema istim izvorima, razmatraju da će ga kazniti novčano, izbaciti iz momčadi, pa čak i raskinuti ugovor na njegovu štetu. Dio takvih napisa potvrđen je i Indexu.

Pierre-Gabriel s Dinamom ima ugovor do ljeta sljedeće godine, no produljenje se, prema svemu sudeći, neće dogoditi.

Za Dinamo je dosad Pierre-Gabriel skupio 52 nastupa te prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.