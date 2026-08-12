Dinamo radi senzacionalan transfer: Umjesto Livakovića stiže Kotarski?

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xGonzalesxPhoto NicolaixBethelsenx via Guliver

Dinamo bi uskoro mogao riješiti pitanje vratara dovođenjem hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog.

Prema informacijama Sportskih novosti, 26-godišnji vratar trebao bi stići na Maksimir na jednogodišnju posudbu iz danskog Kopenhagena.

Informacija je, kako navode Sportske novosti, stigla iz nekoliko izvora bliskih danskom nogometu, ali i iz menadžerskih krugova. Iz Dinama zasad nema službene potvrde, no čini se da je dogovor vrlo blizu. Ako se posao realizira, to bi vjerojatno označilo kraj Dinamove želje za povratkom Dominika Livakovića.

Pregovori s Fenerbahčeom oko Livakovića već su se ranije zakomplicirali. Turski klub navodno za hrvatskog reprezentativca traži između četiri i pet milijuna eura, što Dinamo u ovom trenutku nije spreman izdvojiti. Zbog toga u Maksimiru više ne žele čekati rasplet do samog kraja prijelaznog roka.

Kotarski je očito bio jedna od glavnih alternativnih opcija, a njegova bi posudba mogla biti realizirana vrlo brzo. Ako sve bude završeno na vrijeme, mogao bi biti registriran već za prvi susret play-offa protiv Vikinga, koji se sljedećeg utorka igra u Zagrebu.

Hrvatski vratar dobro poznaje Dinamo jer je prošao dio omladinskog pogona zagrebačkog kluba. Nakon toga preselio je u Ajax, a po povratku u Hrvatsku branio je za Goricu. Uslijedio je transfer u PAOK, dok je posljednja stanica u njegovoj karijeri Kopenhagen.

Njegov dolazak donio bi Dinamu dodatnu kvalitetu i konkurenciju među vratnicama. Ipak, posao još nije službeno potvrđen, pa treba pričekati konačan rasplet. Osim Kotarskog, Dinamo trenutačno može računati na Ivana Nevistića, koji se posebno istaknuo protiv Kaunasa, te Ivana Filipovića i Danijela Zagorca.