Dinamo protiv Dinama u Kupu, Hajduk i Rijeka gostuju u ‘prvoligaškim’ gradovima

xLukaxKolanovicx by Guliver

Odigrane su sve utakmice pretkola SuperSport Hrvatskog kupa što znači da su poznati i svi parovi prvog kola glavnog dijela natjecanja.

Kako je to običaj, u šesnaestini finala nema standardnog ždrijeba, već se parovi određuju temeljem koeficijenata klubova u kupu ostvarenih u proteklih pet sezona.

Dinamo i Hajduk imaju najviše bodova, ali Dinamo je nominalno broj 1 jer je u protekloj sezoni SHNL-a završio ispred Hajduka.

Dinamo će tako u prvoj rundi gostovati kod Dinama iz Predavca, naselja u okolici Bjelovara. Hajduk putuje u Koprivnicu kod istoimenog četvrtoligaša. Rijeka je gost Maksimira u Zagrebu.

Utakmice šesnaestine finala će se igrati tijekom rujna u različitim tjednima, utorkom i srijedom, a detaljne satnice bit će određene naknadno na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza.

SuperSport Hrvatski kup, šesnaestina finala:

Dinamo Predavac – Dinamo Zagreb

Koprivnica – Hajduk

Maksimir – Rijeka

Graničar Kotoriba – Slaven Belupo

Neretva – Istra 1961

Uljanik – Osijek

Libertas – Gorica

Varteks – Šibenik

Dugo Selo – Lokomotiva

Solin – Rudeš

Gaj Mače – Varaždin

Kurilovec – Oriolik

Slavonija Požega – BSK Bijelo Brdo

Radnik Križevci – Mladost Ždralovi

Vukovar 1991 – Cibalia

Karlovac 1919 – Belišće

Rezultati pretkola:

Bedem Ivankovo – Dinamo Predavac 3:5, Bednja Beletinec – Karlovac 1:4, BSK Belica – Solin 1:4, Jedinstvo (DM) – Dugo Selo 0:3, Koprivnica – Pitomača 1:0, Libertas – Opatija 1:1 (5:4 nakon jedanaesteraca), Neretva – Zadrugar Oprisavci 6:2, Radnički Dalj – Graničar Kotoriba 0:2, Radnik Križevci – DOŠK Drniš 5:0, Slavonija Požega – Marsonia 1:0, Špansko – Gaj Mače 0:1, Uljanik Pula – Bjelovar 2:0, Varteks – Moslavina 3:0, Zemunik – Kurilovec 2:12