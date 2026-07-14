Dinamo prodao Bakrara uz ‘posebnu pogodnost’, a igrač PSG-a već je u Zagrebu?

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je pred realizacijom velikog izlaznog transfera, ali i blizu dovođenja zvučnog pojačanja.

Kako ekskluzivno doznaje Germanijak, zagrebački klub prihvatio je ponudu za alžirskog napadača Mounsefa Bakrara, dok je u Zagreb istovremeno na završne pregovore stigao mladi francuski talent.

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Nakon dugotrajnih pregovora, Dinamo je postigao dogovor s egipatskim velikanom Al Ahlyjem oko prodaje Mounsefa Bakrara. Egipćani su nakon nekoliko odbijenih ponuda pristali platiti traženih tri milijuna eura uz dodatne bonuse.

Modri su u pregovorima uspjeli dobiti i ‘posebnu pogodnost’: Alžirac će ostati na raspolaganju treneru Mariju Kovačeviću za obje utakmice drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna, nakon čega će i službeno preseliti u Kairo. S obzirom na to da je doveden prošlog ljeta za milijun eura, Dinamo je ovim transferom ostvario odličan financijski profit.

Odlazak Bakrara aktivirao je potragu za novim napadačem koji bi trebao biti konkurencija Dionu Dreni Belji. Modri već rade na tom rješenju, a ponovno se razmatra i opcija ranijeg dovođenja Brazilca Juniora Brumada iz Midtjyllanda, koji je inače dogovoren za zimski prijelazni rok.

Dok se rješava pitanje napadača, Dinamo je pred realizacijom posla u veznoj liniji. Kako doznaje Germanijak, 19-godišnji francuski polivalentni igrač Noah Nsoki stigao je u Zagreb na završne razgovore.

Mladi igrač pariškog PSG-a, koji pokriva pozicije krila i “osmice”, već je posjetio Maksimir i upoznao se s klupskim vodstvom, a njegov službeni potpis za zagrebački klub očekuje se u najkraćem roku.