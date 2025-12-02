Dinamo prijavio Marija Carevića!

HNK Gorica

Dinamo je u Gorici slavio 2:0 u 15. kolu HNL-a.

Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). Plavi su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.

Dinamo je delegatu prijavio trenera Gorice, Marija Carevića. Razlog prijave nije onaj međusobni verbalni sukob s navijačima nakon utakmice, već ponašanje trenera Gorice tijekom dvoboja.

Carevića je Dinamo prijavio delegatu utakmice Ivanu Bračku. Kako piše Germanijak, razlog je navodno Carevićevo ponašanje i komunikacija prema nekim Dinamovim igračima za vrijeme dvoboja. U Maksimiru očito smatraju da je temperamentni Carević prešao granicu i da zaslužuje prijavu.

Čeka se sada rasplet ove situacije i hoće li biti ikakvih sankcija.

