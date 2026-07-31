Dinamo pregovara s ruskim veznjakom! Stiže kao zamjena za Mišića?

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xxRonaldxGorsicx via Guliver

Dinamo je u potrazi za pojačanjem u veznom redu, a među kandidatima za dolazak u Maksimir nalazi se ruski veznjak Kiril Kravcov, doznaje Germanijak.

Riječ je o 24-godišnjem defenzivnom veznom koji je ponikao u Zenitu iz Sankt Peterburga, a posljednje četiri godine igrao je za Soči. Ovog ljeta istekao mu je ugovor pa bi u Dinamo mogao stići bez odštete – doznaje Germanijak.

Modri već dulje vrijeme traže alternativu kapetanu Josipu Mišiću, a Kravcov se navodno nalazi među najozbiljnijim kandidatima. Prema pisanju Germanijaka, razgovori između Dinama i igračeva tabora već su u tijeku.

Iako transfer ruskog nogometaša u Hrvatsku u aktualnim okolnostima zvuči neuobičajeno, dolazak slobodnog igrača znatno je jednostavniji jer nije potrebno poslovati s ruskim klubovima. Kravcov je ranije povezivan i sa španjolskim Levanteom i Deportivom.

Dinamo istovremeno radi i na dovođenju ofenzivnijeg veznog igrača. I dalje je aktualan interes za 19-godišnjeg Noaha Nsokija iz PSG-a, no francuski mediji navode da je pariški klub već odbio nekoliko ponuda iz Maksimira te da mladi veznjak ima više zainteresiranih klubova.