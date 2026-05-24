Dinamo predstavio dres za sljedeću sezonu

Foto: GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je u subotu na Maksimiru organizirao veliko slavlje za svoje navijače povodom osvajanja dvostruke krune u hrvatskom klupskom nogometu.

Nakon što su prošlog tjedna primili medalje za osvojeni Kup, zagrebački nogometaši sada su preuzeli i pehar te medalje za naslov prvaka SuperSport HNL-a. Susret protiv Lokomotive protekao je u svečanom ozračju, a momčad trenera Marija Kovačevića tom je prilikom prvi put zaigrala u novom domaćem dresu za sezonu 2026./27.

Klub je uz predstavljanje garniture objavio i promotivni video te emotivnu poruku posvećenu Maksimiru.

U objavi su istaknuli kako njihov dom nisu samo zidovi, već tribine ispunjene navijačima, predstavljajući novi dres kao simbol povezanosti s Maksimirom. Dizajn dresa inspiriran je izgledom stadiona, a geometrijski uzorci i linije predstavljaju tribine i prepoznatljivu arhitekturu mjesta na kojem su ispisane brojne velike Dinamove priče.

Iz kluba su poručili kako novi dres spaja tradiciju, identitet i ambicije za budućnost te označava ulazak u novo poglavlje, ujedno i posljednju sezonu na starom Maksimiru.