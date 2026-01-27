Dinamo potvrdio odlazak Ljubičića! Boban: Životne okolnosti su presudile

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Dinamo je službeno objavio rastanak s veznjakom Dejanom Ljubičićem.

Vezni igrač Dejan Ljubičić napustio je GNK Dinamo i potpisao ugovor s njemačkim FC Schalke 04.

Ljubičić je za prvu momčad odigrao 22 službene utakmice postigavši pritom dva pogotka.

“Iznimno nam je žao što su životne okolnosti, ne samo sportske, presudile u dogovoru da se Dejan vrati u Njemačku. Gubimo iznimnog čovjeka, nogometnog profesionalca i igrača, kojemu zahvaljujemo na svemu što je u ovom kratkom vremenu dao našem Klubu. Dejanu i Schalkeu želimo povratak u Bundesligu”, istaknuo je ovom predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban.

Oglasio se i Ljubičić na Instagramu.

“Hvala Dinamu, Upravi, trenerima, suigračima i navijačima na svemu. Pronašli smo najbolje rješenje za obje strane. Želim Dinamu puno uspjeha i mnogo osvojenih trofeja. Hvala od srca!”

