Dinamo potvrdio odlazak Jakirovića: ‘Imali smo plan za njega…’

GNK Dinamo

Dinamo je službeno objavio odlazak mladog talenta.

Leon Jakirović i službeno odlazi iz Maksimira u talijanski Inter.

“Leon Jakirović napustio je redove GNK Dinamo i potpisao ugovor s FC Internazionale Milano.”

“Velika želja Leona, njegove obitelji i okruženja bila je da nastavi karijeru u Inter Milanu”, rekao je sportski direktor Dario Dabac pa dodao:

“Na proljeće smo potpisali ugovor s Leonom i imali plan za njega da kroz proljeće i preko B momčadi dobije iskustvo seniorskog nogometa te eventualno postane prvotimac Dinama. S obzirom da to nije u potpunosti zadovoljilo očekivanja njegova okruženja, kao i na odluku da ide drugim putem, vjerujemo da je ovo najbolje rješenje za GNK Dinamo.”

“GNK Dinamo zahvaljuje Leonu Jakiroviću na dosadašnjem doprinosu Klubu te mu želi puno uspjeha, zdravlja i sportskih postignuća u nastavku profesionalne karijere”, poručili su iz Maksimirske 128.