Dinamo potvrdio dolazak mladog hrvatskog talenta

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GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je potvrdio dolazak novog igrača.

Nakon Stjepana Radeljića i Mislava Oršića u Dinamo je stigao Gabrijel Šivalec, 18-godišnje lijevo krilo Slaven Belupa. Šivalec je rođen u Zaboku i proizvod je Slavenove škole, a iza njega je sezona u kojoj je za seniorsku momčad upisao 21 nastup, dva gola i jednu asistenciju. Prema podacima Transfermarkta, njegova se vrijednost trenutačno procjenjuje na 500 tisuća eura.

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Pretprošle sezone redovito je igrao u juniorskoj Prvoj NL, gdje je upisao 35 ligaških nastupa i postigao pet golova. Prošlog ljeta priključen je seniorima na pripremama, a priliku je vrlo brzo iskoristio.

Za juniorsku reprezentaciju Hrvatske upisao je tri nastupa, a smatra ga se jednim od većih talenata hrvatskog nogometa.

“Nadareni osamnaestogodišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac, Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. Na Maksimir dolazi iz Slaven Belupa pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće!”, poručili su iz Dinama.