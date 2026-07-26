Dinamo poslao službenu ponudu za veznjaka PSG-a? Čeka se odgovor iz Pariza

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JulienxMattiax xLexPictorium via Guliver

Dinamo je nastavio raditi na novim igračima u ljetnom prijelaznom roku.

Prema pisanju Sportskih novosti, na Maksimiru su poslali službenu ponudu PSG-u za mladog veznjaka Noaha Nsokija.

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Kako navode, hrvatski prvak francuskom je velikanu ponudio 700 tisuća eura, uz 10 posto od budućeg transfera. Sada se čeka odgovor iz Pariza.

Njegov otac i ujedno menadžer već su posjetili Zagreb, gdje im je predstavljen projekt Dinama. Navodno su pozitivno reagirali na ponuđeni plan razvoja te izrazili želju da Nsoki karijeru nastavi na Maksimiru.

PSG je navodno u početku tražio 1,5 milijuna eura i 20 posto od buduće prodaje, što u Dinamu nisu bili spremni prihvatiti.