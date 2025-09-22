Dinamo poslao priopćenje: ‘Ne podržavamo ovakav rad Zagrebačkog nogometnog saveza’

Iz Maksimira je stiglo novo priopćenje.
Dinamo se oglasio vezano uz rad Zagrebačkog nogometnog saveza, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
“GNK Dinamo nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada Zagrebačkog nogometnog saveza. Posljedično, ne podržava ni njegovo sadašnje vodstvo.
Posljednja sjednica Izvršnog Odbora ZNS-a na kojoj se na bizaran, ali iznad svega na netransparentan način najavila Izborna Skupština, jasno je pokazala da ovakav način rada i vladanja u Zagrebačkom nogometnom savezu ne možemo podržati. Takav se rad ne temelji na općem nogometnom dobru već se vodi osobnim i selektivnim interesima.
Naš klub je uvijek bio i ostat će u prijateljskim odnosima sa svim klubovima zagrebačke županije kao i cijele domovine. Zajedno s njima želimo graditi bolje, transparentnije i odgovornije nogometne institucije u interesu hrvatskog nogometa i hrvatskog društva u cjelini”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!