Dinamo poslao ponudu za Livakovića, Fener čeka razvoj situacije na SP-u

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

Hrvatski vratar Dominik Livaković pokazao je odličnu predstavu protiv Engleza.

O Livakoviću se naveliko piše nakon strašnih obrana, jer Hrvatska je, da nije bilo Livakovića, mogla i teže stradati. Takva izvedba pratila se i na Maksimiru, a turski mediji kaže da je Dinamo poslao Fenerbahčeu službenu ponudu za Livakovića vrijednu tri milijuna eura, piše Germanijak.

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Turci tvrde da Fenerbahče uopće nije odgovorio na tu ponudu, da su u istanbulskom velikanu uzeli predah. Ne samo da čekaju kako će se posložiti nova klupska struktura nakon izbora, već žele vidjeti kako će Livaković braniti na SP-u.

Livaković je odlično branio na dosadašnjim velikim reprezentativnim natjecanjima, a u Istanbulu se nadaju da će se tako i dalje nastaviti te možda dobiti nešto malo više od pet milijuna eura koliko Livaković trenutno vrijedi.