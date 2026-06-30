Dinamo poslao napadača kući, a za veznjaka stižu milijuni?

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Dinamo radi i na odlascima iz Maksimira.

Dinamo je realizirao jednogodišnju posudbu desnog krila Juana Cordobe u kolumbijski Deportivo Independiente Medellín, uz opciju otkupa ugovora koji s Modrima inače traje do ljeta 2028. godine, piše to SN.

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Za zagrebački klub ovo je odličan posao jer Kolumbijci u potpunosti preuzimaju njegovu plaću, a sam igrač je inzistirao na povratku u domovinu unatoč drugim ponudama.

Time se privodi kraju jedna od najneobičnijih priča u Maksimiru, budući da Cordoba, koji je stigao 2024. godine kao veliko pojačanje, nikada nije dobio pravu priliku te je odigrao tek 56 minuta i zabio jedan gol. Njegovu epizodu u Dinamu obilježili su i bizarni propali transferi u Sporting Gijon i Houston Dynamo, kao i dugotrajan oporavak od ozljede u Kolumbiji.

Istovremeno, Dinamo je pred realizacijom transfera veznjaka Marka Solde, od kojeg bi trebao zaraditi više od dva milijuna eura. Iako se taj posao očekuje do kraja tjedna, konačna destinacija još nije potpuno sigurna jer Soldo ima nekoliko dobrih ponuda, premda je češka Sigma Olomouc trenutačno u prvom planu.