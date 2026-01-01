Dinamo pokazao kako napreduju radovi u Kranjčevićevoj uz samo jednu riječ

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo je na društvenim mrežama prvog dana nove godine objavio pet fotografija s gradilišta stadiona u Kranjčevićevoj ulici.

Uz samo jednu riječ “Dogodine“, pokazali su kako napreduju na mjestu na kojem je srušen stari i gdje se gradi novi stadion na kojem će Dinamo privremeno igrati dok u obnovi bude stadion na Maksimiru.

Ugovoreni rok za završetak radova u Kranjčevićevoj je kraj 2026. godine, što znači da bi Dinamo tamo trebao zaigrati početkom 2027. godine.

“Fasada će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavanje. Bit će i vertikalni vrtovi, spremnik za kišnicu koji će se koristiti za zalijevanje terena, solarna elektrana te moderna, difuzna rasvjeta koja će biti na krovovima tribina”, rekao je prije tri mjeseca o stadionu u Kranjčevićevoj zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.