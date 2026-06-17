Dinamo počeo s pripremama: Evo što je Oršić poručio navijačima

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xAleksandarxDjorovicx via Guliver

Nema navijača Dinama koji se na spomen imena Mislava Oršića ne naježi, a gledati ga ponovno u plavom dresu mnogima je poput ostvarenja sna. Zna to i napadač, koji je svjestan s koliko je ljubavi dočekan u Maksimiru te ne krije sreću što ponovno brani boje svog kluba.

Upravo on stao je pred medije prilikom okupljanja modrih na prvom danu priprema.“Sretan sam što opet ovdje. Bio sam tu četiri i pol, pet godina, Dinamo je moj klub i lijepo je da sam se vratio”, rekao je u uvodu pa usporedio dolazak prije osam godina s ovim današnjim.

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“Drugačiji je bio osjećaj prvog dolaska i ovog, tada sam bio nešto mlađi, ali, kažem, sretan sam.”

U svlačionici je puno novih lica.

“Da, jako se razlikuje. Baš sam pričao s Mišićem i Zagorcem, samo su dvojica ostali. Puno je novih lica, dat ću sve od sebe da se što bolje uklopim u svlačionicu, sve upoznam i odgovorim svim trenerskim zahtjevima. Ova je momčad bila na okupu prošle godine, želim se što prije sa svim upoznati i biti što bolji.”

Progovorio je i o ciljevima. Jasno je da momčad Marija Kovačevića, prije svega, želi izboriti Ligu prvaka.

“Svaki klub koji osvoji prvenstvo ima cilj ući u Ligu prvaka. Tako i mi. Vidjet ćemo što će donijeti ždrijeb, ali moramo gledati sebe, fokusirati se na svoj rad, da budemo maksimalno spremni za Ligu prvaka, bez obzira protiv koga igrali. Imamo jako dobru momčad, bilo je puno promjena prošle sezone, puno novih igrača. Bilo je oscilacija, ali nakon zimskih priprema realno je lagano osvojeno prvenstvo i vjerujem da ćemo tako nastaviti.”

Kako će se osjećati kad opet istrči pred maksimirske tribine?

“Bit će emotivno, ali bit ću fokusiran na utakmicu, neću previše gledati okolo.”

Oršić je ujedno strijelac zadnjeg hrvatskog gola na SP-u, protiv Maroka. Upitan je o svom ‘nasljedniku’ – tko će se prvi upisati u strijelce u Americi, i to možda već protiv Engleske?

“Nadam se da će zabiti Budimir, barem jedan gol, glavom. Medalja? Je, na sigurnom je. Ne znam točno gdje je sad, jer smo se selili, ali negdje jest, haha. A što se tiče Maroka i te utakmice, bilo je dobro, odličan osjećaj, najvrjedniji gol moje karijere,”

Koliko je dosad pratio Svjetsko prvenstvo?

“Iskreno, nisam puno gledao SP, nemam neki osjećaj da je Svjetsko, baš sam pričao s prijateljima o tome. Ali, pratit ćemo Hrvatsku, naravno, možda se onda promijeni i taj osjećaj.”

Prognoza večerašnje utakmice s Engleskom?

“Teško je nešto prognozirati, nadam se da smo dobro pripremljeni, bilo je dosta vremena da se uigraju. Znamo koliko su Englezi kvalitetni, ali ako ih ulovimo u njihovom lošem trenutku, a odigramo dobro, vjerujem u pobjedu.”

Za kraj je poslao poruku navijačima.

“Dođite nas bodriti na sve utakmice, dat ćemo sve od sebe da vas razveselimo!”