Dinamo otkrio gdje je Bennacer i kada bi se trebao vratiti na teren: ‘To pitanje nije relevantno’

Alen Szabo / GNK Dinamo

Prije točno pola godine dogodio se najzvučniji transfer godinama unazad, u Maksimir je stigao Ismael Bennacer.

Od mogućih 36 utakmica ove sezone, Bennacer je odigrao 12, sve u HNL-u jer u Europi nije imao pravo nastupa. Upisao je 760 minuta, uz dvije asistencije i gol. U siječnju je na Afričkom kupu nacija ozlijedio zadnju ložu, a nedugo nakon povratka ozlijedio se i na otvaranju proljetnog dijela HNL-a protiv Osijeka.

Od 25. siječnja nema ga u kadru momčadi Dinama. Dinamo mu je dopustio da dio rehabilitacije odradi u Dohi uz dogovor s Alžirskim nogometnim savezom. Navodno je i Bennacer tražio od kluba dopuštenje da, kao praktični vjernik, posjeti Meku i Medinu, što prema nekim navodima nije sjelo najbolje dijelu svlačionice.

“Ismael Bennacer trenutno se nalazi na liječenju u Aspire klinici, jednoj od najuglednijih sportskih medicinskih ustanova na svijetu, gdje je i smješten. Odluka o njegovu upućivanju na liječenje donesena je u dogovoru s Alžirskim nogometnim savezom, dok troškove liječenja snosi sam igrač. Proces oporavka odvija se vrlo uspješno te Ismaël već tjedan dana trenira, a završetak rehabilitacije očekuje se uskoro, uz planirani povratak u Zagreb u utorak.

Nakon utakmice s Hajdukom trebao bi ponovno konkurirati za sastav i biti spreman za nadolazeće natjecateljske obveze. Pitanje koje se odnosi na dva najsvetija grada u islamu ne smatramo relevantnim u kontekstu ove teme te držimo važnim naglasiti kako se svi razgovori s igračem odnose isključivo na njegovo zdravstveno stanje i proces oporavka. U tom smislu, osobna vjerska uvjerenja ili privatni život pojedinca nisu, niti mogu biti, predmet klupske komunikacije kako bi se izbjegle bilo kakve neprimjerene ili pogrešne interpretacije koje izlaze izvan okvira profesionalnog i medicinskog aspekta situacije”, potvrdili su iz Dinama za Jutarnji list.