Dinamo oslabljen u još jednom području, Boban ih neće podržati na Maksimiru!

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo će danas od 17:45 ugostiti Lokomotivu u 18. kolu HNL-a.

Momčad Marija Kovačevića bi pobjedom osigurala odlazak na zimsku pauzu na vrhu ljestvice, no zadatak im neće biti lak obzirom da je Lokomotiva već u 9. kolu, početkom listopada, pobjedom 2:1 pokazala da znaju recept za Dinamo.

Plavi u ovoj utakmici ne mogu računati na Nou Mikića koji je s juniorima otputovao na Premier League International Cup te na Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera koji su na Afričkom kupu nacija.

Također, domaća momčad neće moći računati na podršku predsjednika kluba Zvonimira Bobana koji zbog temperature neće pratiti utakmicu iz svečane lože.