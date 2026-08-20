Dinamo oko šuškanja o Livakoviću: ‘To ne dolazi u obzir!’

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Posljednjih se dana Barcelona intenzivno spominje u kontekstu dovođenja Dominika Livakovića iz Fenerbahčea, pri čemu se kao jedna od opcija navodi scenarij u kojem bi Katalonci odmah poslali hrvatskog reprezentativnog golmana na jednogodišnju posudbu u Dinamo.

Iako bi takav dogovor omogućio Livakoviću sigurne minute u poznatom okruženju, a Barceloni osigurao kvalitetnog čuvara mreže za budućnost, u Maksimirskoj 128 nisu oduševljeni tom idejom.

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“Ne znamo hoće li otići ili neće u Barcelonu, ali ne dolazi u obzir da nam dođe na godinu dana posudbe, to nam ne odgovara. Mi želimo dugoročno rješenje”, poručili su iz Dinama za SN.

Hrvatski reprezentativac ima ugovor s Fenerbahčeom do ljeta 2028. godine, no njegova je sudbina u Istanbulu i dalje neizvjesna. Nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbama u Gironi i Dinamu, Modri su se nadali pronaći model za njegov trajni povratak u Zagreb, no financijska strana posla pokazala se iznimno složenom.

Utrci se u međuvremenu priključila i Barcelona s opcijom kupnje i privremene posudbe.